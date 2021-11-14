أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق، الصحافة، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي صلة.

– مدير سياسات الحوكمة والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو الإدارة العامة).

– رئيس إدارة مشروع التنقل الجوي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)