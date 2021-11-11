أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)