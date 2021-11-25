أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “تنفيذي مبيعات أول”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وبيّنت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).