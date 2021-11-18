أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية “SAL”- عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدقق داخلي أول/ تقنية المعلومات)”؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات اللوجستية:

وبيّنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سال السعودية:

وأوضحت شركة سال السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)