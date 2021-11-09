أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من المدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التوظيف (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف المشتريات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو إدارة المشاريع).

– مدير أداء العمليات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)