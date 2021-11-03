أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات الرئيسية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– محلل بيانات/ المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)