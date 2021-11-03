أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الخزينة والضرائب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، التجارة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)