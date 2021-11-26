أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت هيئة المقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تخطيط وتصميم التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– قائد فريق إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير لوائح الصناعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، القانون، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين:

وأوضحت هيئة المقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)