أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الحالة.

– طبيب عام.

– فني تخدير.

– أخصائي طب الأسرة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)