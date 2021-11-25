أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التعلم والتطوير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، أو الصناعة).

– فني أجهزة (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف محاسبة/ مبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).