أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت شركة إميرسون أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير نجاح العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة Emerson:

وأوضحت شركة إميرسون الدولية أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)