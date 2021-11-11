أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، والشعيبة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التدقيق الداخلي.

– مهندس ميكانيكي.

– فني أجهزة.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)