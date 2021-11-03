أعلنت شركة ساماكو للسيارات- التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص ميكانيكا سيارات.

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص كهرباء سيارات.

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)