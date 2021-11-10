أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تقنية المعلومات (الرياض).

– سائق معدات ثقيلة (جدة).

– مساعد مدير العمليات (مكة المكرمة).

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)