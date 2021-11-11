أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وخميس مشيط، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرس علوم الطيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– مشرف الجودة (الجبيل).

– مفتش ضمان الجودة (خميس مشيط).

– مدير برامج الدعم (الرياض).

– فني أول معالجة المعادن (الظهران).

– أخصائي أول ضمان جودة (الرياض).

– رئيس سلسلة التوريد/ التايفون (الطائف).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)