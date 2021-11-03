أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت شركة أرامكو للتجارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل ثانٍ إدارة الاقتطاع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت شركة أرامكو للتجارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)