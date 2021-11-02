أعلن المعهد التقني للتعدين عن توفر وظائف – مدرس لغة إنجليزية – شاغرة للعمل في المعهد بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر.

شروط وظائف المعهد التقني للتعدين

واشترط المعهد في المتقدمين ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون مؤهل المتقدم (بكالوريوس – ماجستير) بنظام الانتظام.

يفضل أن يكون حاصلًا على شهادة تدريس مثل CELTA ,DELTA, PGDE, PGCE, TEFL , TESOL

ويفضل أن يكون حاصلًا على درجة 6 أو أكثر في اختبار الإيلتس أو درجة 70 في اختبار التوفل.

اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.

اجتياز الفحص الطبي.

معادلة المؤهل إن كان من خارج المملكة العربية السعودية.

فترة التقديم والاستعلام عن النتائج

ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2011م الموافق 8 ربيع الأول 1443 هـ وينتهي يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 الموافق 4 ربیع الثاني 1443 هـ عبر موقع المعهد.

وأفاد المعهد أن هذا التقديم لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا للوظيفة مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلب بالدخول على بوابة التوظيف واختيار نتائج الطلب.

وأوضح أن تقديم معلومات خاطئة وغير صحيحة أثناء عملية تقديم الطلب سيؤدي إلى إلغاء طلب الترشيح.