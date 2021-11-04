أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (16) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي.

تفاصيل وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر:

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير الإقليمي للمراعي.

– مدير قسم الاستثمارات والشراكات للمنتزهات الوطنية.

– مدير قسم التراخيص والتصاريح.

– مدير عام إدارة الغابات.

– رئيس وحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

– مدير إدارة الشراكات.

– مدير إدارة البحوث والابتكار.

– مدير إدارة الهندسة والتصاميم.

– مدير إدارة الهندسة وإدارة المشاريع.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير قسم تصميم المشاريع والخدمات الهندسية.

– مدير إدارة تنفيذ المشاريع والتحكم.

– مدير قسم تكنولوجيا المعلومات.

– مدير إدارة الشؤون القانونية.

– مدير عام إدارة المراجعة الداخلية.

– أخصائي غطاء نباتي.

شروط وظائف مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر:

وبيّنت إدارة المركز، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الحصول على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع المسمى الوظيفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

التقديم على وظائف مركز تنمية الغطاء النباتي:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)