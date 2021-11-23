أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مهارة للموارد البشرية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التجارة، إدارة أعمال).

– مدير/ة معهد: شهادة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال.

– أخصائي/ـة محاسبة: شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف مهارة للموارد البشرية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).