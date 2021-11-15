أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف وهندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “باحث علمي مساعد/ الرصد الإشعاعي البيئي”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وبيّنت هيئة الرقابة النووية أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الجيوفيزياء، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)