أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مبيعات الأعمال (الرياض).

– مشرف مبيعات الأعمال (جدة).

– مشرف مبيعات الأعمال (الدمام).

– أخصائي مبيعات الأعمال (الرياض).

– أخصائي مبيعات الأعمال (جدة).

– أخصائي مبيعات الأعمال (الدمام).

– أخصائي قانوني (الرياض).

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)