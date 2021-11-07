أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التكلفة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– كاتب المحاسبة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف السلام لصناعة الطيران:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)