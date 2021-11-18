أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وأكاديمية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى معاهد وكليات الهيئة، وبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب (شبكات/ هندسة حاسب آلي).

– مدرب (هندسة إلكترونيات وإتصالات).

– مساعد مدرب (تقنية كهربائية).

– أستاذ مساعد (هندسة بلاستيك/ بوليمر).

– محاضر (محاسبة).

– مساعد طبيب أسنان.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)