أعلنت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان “جمعية شريان”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية الرئيسي في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف جمعية رعاية مرضى الدم:

وأبرزت جمعية شريان، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تثقيف.

– مشرف برنامج ومشاريع.

– أخصائي تنمية موارد مالية.

– مشرف مشروع التبرع الطوعي بالدم.

طريقة التقديم على وظائف جمعية شريان:

وأوضحت جمعية شريان، أنّ التقديم متاح وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2021م، داعية الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم من خلال موقع الجمعية الإلكتروني: (هنا).