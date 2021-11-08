أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التخطيط التجاري وإدارة المدفوعات.

– مدير أول مخاطر أمن المعلومات المؤسسي.

– محلل أول/ تحسين الراديو.

– مدير عام عمليات المبيعات.

– مدير علاقات وخدمات الناقل.

– مدير المبيعات المباشرة.

التقديم على وظائف شركة زين السعودية:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)