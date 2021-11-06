أعلنت شركة نيوم، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة- لحملة البكالوريوس للعمل بمجال ذكاء الأعمال؛ بمدينة نيوم، وفقًا للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم/ التقنية/ الهندسة/ الرياضيات/ نظم المعلومات الإدارية/ إدارة الأعمال/ الاقتصاد) أو التخصصات ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 4- 5 سنوات من الخبرة العملية مع التعرض لتحليلات البيانات والمفاهيم المالية.
– مستوى متقدم في الحاسب الآلي وبرنامج Microsoft Office Excel.
– الإلمام بـ SAP وأدوات ذكاء الأعمال.
– يفضل PMP.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
ملخص المهام الوظيفية:
– العمل بشكل وثيق مع فريق الهيئة في بناء البيانات ذات الصلة للحصول على معلومات في الوقت الحقيقي (لوحة المعلومات) وإعداد التقارير.
– جمع تحديثات منتظمة من جميع فرق المشروع، وتحليل التحديثات، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية.
– دعم تصور مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديث لوحة المعلومات
– إعداد مواد العرض اللازمة للاجتماعات.
– مراقبة تخطيط الميزانية والتنبؤ بها.
الامتيازات الوظيفية:
– رواتب ومكافآت تنافسية.
– سكن/ نقل مجاني.
– خدمات التدبير المنزلي مجانًا.
– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًّا.
– بدل سفر سنوي.
– وجبات مجانية (فطور- غداء- عشاء).
– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.
– مكافأة سنوية 20- 30% (على أساس الأداء).
– خطة حوافز طويلة الأجل.
– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).
– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
– العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويًّا.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
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