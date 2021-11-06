أعلنت شركة نيوم، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة- لحملة البكالوريوس للعمل بمجال ذكاء الأعمال؛ بمدينة نيوم، وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم/ التقنية/ الهندسة/ الرياضيات/ نظم المعلومات الإدارية/ إدارة الأعمال/ الاقتصاد) أو التخصصات ذات الصلة.

– ما لا يقل عن 4- 5 سنوات من الخبرة العملية مع التعرض لتحليلات البيانات والمفاهيم المالية.

– مستوى متقدم في الحاسب الآلي وبرنامج Microsoft Office Excel.

– الإلمام بـ SAP وأدوات ذكاء الأعمال.

– يفضل PMP.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

ملخص المهام الوظيفية:

– العمل بشكل وثيق مع فريق الهيئة في بناء البيانات ذات الصلة للحصول على معلومات في الوقت الحقيقي (لوحة المعلومات) وإعداد التقارير.

– جمع تحديثات منتظمة من جميع فرق المشروع، وتحليل التحديثات، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية.

– دعم تصور مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديث لوحة المعلومات

– إعداد مواد العرض اللازمة للاجتماعات.

– مراقبة تخطيط الميزانية والتنبؤ بها.

الامتيازات الوظيفية:

– رواتب ومكافآت تنافسية.

– سكن/ نقل مجاني.

– خدمات التدبير المنزلي مجانًا.

– رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًّا.

– بدل سفر سنوي.

– وجبات مجانية (فطور- غداء- عشاء).

– تحمل تكاليف التعليم بحد أقصى 60 ألف ريال لكل طفل حتى 3 أطفال.

– مكافأة سنوية 20- 30% (على أساس الأداء).

– خطة حوافز طويلة الأجل.

– التأمين الطبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين وعائلاتهم (يشمل الوالدين).

– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.

– العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويًّا.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )