أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مجموعة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير البيئة: شهادة الجامعية في تخصص البيئة.

– مدير أول الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)