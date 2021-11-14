أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تعقيم ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم.

– اختصاصي نفسي أول: شهادة الماجستير في تخصص علم النفس.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)