أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس عمليات الشحن الغير معبأة بالحاويات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

– مدير المرفأ البحري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:(هنا)