أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مهارة للموارد البشرية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر.

– أخصائي تقنية معلومات.

– أخصائي تسويق رقمي.

– طبيب أشعة.

– منسق تدريب وتطوير.

– مسؤول استقبال.

التقديم على وظائف مهارة للموارد البشرية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2021م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)