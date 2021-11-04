أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الجبيل، وحفر الباطن، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أخصائيي تربية خاصة/ علم نفس/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ علم اجتماع/ نطق وتخاطب/ تمريض (الجبيل).

– مدير مركز رعاية نهارية/ مشرف فني (الجبيل):

– أخصائيات تربية خاصة/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ تمريض/ علم نفس/ علم اجتماع/ نطق وتخاطب (حفر الباطن).

– مساعد مدير (الرياض).

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف أخصائيين بالجبيل، اضغط (هنا).

للتقديم على الوظائف الإدارية بالجبيل، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف حفر الباطن، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف الرياض، اضغط (هنا).