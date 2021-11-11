أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف جامعة الأمير سطام:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور برامج (للجنسين).

– مهندس كهربائي مساعد (للرجال).

– مهندس مدني مساعد (للرجال).

– مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال).

– مترجم (للرجال).

– باحث قانوني مساعد (للجنسين).

– مفتش مالي مساعد (للرجال).

التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عن طريق بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني (هنا)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 ربيع الثاني 1443هـ؛ ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)