أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، على برنامج التشغيل الذاتي، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمفر المدينة الطبية بجامعة القصيم.

تفاصيل وظائف المدينة الطبية بجامعة القصيم:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس مساعد مدني.

– مهندس مساعد سلامة.

– أخصائي مساعد توظيف.

– أخصائي مساعد إدارة أداء وتطوير.

– أخصائي مساعد رواتب.

– أخصائي مساعد مركز بيانات.

– أخصائي مساعد أمن معلومات.

– أخصائي مساعد شبكات.

– أخصائي مساعد دعم فني.

– أخصائي مساعد تخطيط موارد.

– مساعد محاسب.

– أخصائي مساعد تواصل مؤسسي.

– سائق.

طريقة التقديم على وظائف جامعة القصيم:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ربيع الثاني 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 28 ربيع الثاني 1443هـ.