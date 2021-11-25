أعلنت جمعية البر الخيرية بشمال مكة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في بشمال منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف جمعية البر الخيرية بشمال مكة:

وأبرزت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير وحدة تطوع.

– موظف خدمات مستفيدين.

– موظف علاقات عامة وإعلام.

– موظف سكرتارية.

– موظف إدارة محتوى الجمعية (تسويق رقمي).

– باحثة اجتماعية.

شروط وظائف جمعية البر الخيرية بمكة:

وبيّنت الجمعية أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة.

– أن يمتلك مؤهلاً علمياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس.

– أن تكون لديه خبرة من سنة فأكثر في التخصص.

– أن يكون المتقدم من سكان منطقة مكة المكرمة.

– تفرغ تام للعمل.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف جمعية البر الخيرية:

وأوضحت الجمعية، أنّ التقديم متاح إلكترونيا عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021م.