أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات التسويق (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، التحليل الإحصائي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول ذكاء الأعمال (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– أخصائي ميكروبيولوجي (للرجال/ الخرج): شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية)، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)