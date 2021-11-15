أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الزامل للصناعات الغذائية” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد سلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)