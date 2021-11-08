أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مركز ابتكار المحلول الملحي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مهندس إنشائي رئيسي/ تخزين المياه: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الإنشائية، أو الهندسة المدنية).

– رئيس ذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)