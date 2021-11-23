أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق”؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة طيران الإمارات:
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
– حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
– وجود خبرات سابقة.
طريقة التقديم على وظائف طيران الإمارات:
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2021م.
وأفادت شركة طيران الإمارات أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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