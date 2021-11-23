أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق”؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران الإمارات:

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

– حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

– وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف طيران الإمارات:

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2021م.

وأفادت شركة طيران الإمارات أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).