أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

– أخصائي أول موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أشعة: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الإشعاعي.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)