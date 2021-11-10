أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت شركة مستشفيات دله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني سحب دم.

– فني العناية بالبشرة.

– أخصائي تقني مختبرات طبية.

– محلل التسعير.

طريقة التقديم على وظائف مستشفيات دله:

وأوضحت شركة مستشفيات دله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)