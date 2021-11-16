أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت شركة إميرسون أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني طلاء: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– موظف موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة Emerson:

وأوضحت شركة إميرسون الدولية أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)