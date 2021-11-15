أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس نقل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس نقل (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة الكهرباء:

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)