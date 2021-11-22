أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الظهران، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت شركة إميرسون أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس المبيعات الداخلية (الظهران): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أعمال/ إدارة الضغط (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة أجهزة، الهندسة الكيميائية).

طريقة التقديم على وظائف شركة Emerson:

وأوضحت شركة إميرسون الدولية أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)