أعلنت جامعة الجوف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (9) وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:

– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين).

– مهندس معماري مساعد.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– مهندس حاسب آلي مساعد.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني مشرف.

– مهندس معماري مشرف.

– مراقب إنشاءات.

شروط وظائف جامعة الجوف:

وبيّنت الجامعة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن تتوفر في المرشح للتعيين المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يعين عليها وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.

– الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص يوضح فيها: مسمى الوظيفة، وتاريخ بداية ونهاية الخدمة، وبيان ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

– التقديم على الوظائف إلكترونيًّا على موقع الجامعة، ولن يتم قبول أي طلب يرد إلى الجامعة يدويا.

– في حال اختلاف المعلومات المسجلة بالموقع عن واقع الملف يلغى الطلب ويتحمل المتقدم مسؤولية ذلك.

– يتم إرفاق المسوغات المطلوبة عن طريف تحميلها على الرابط المخصص لذلك حيث سيتم استبعاد أي مسوغات غير واضحة أو ناقصة أو لم يتم إرفاق المسوغات الإجبارية المطلوبة لشغل الوظيفة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة التوظيف بموقع الجامعة، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 28 ربيع الأول 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 5 ربيع الآخر 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)