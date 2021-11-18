أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مبيعات الخدمات/ محركات الجهد المنخفض (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الميكاترونكس).

– أخصائي مبيعات خدمات التدريب وأتمتة المصانع (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص مشابه.

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)