أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مهندس صيانة”؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الدمام.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وبيّنت هيئة التخصصات الصحية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية:

وأوضحت هيئة التخصصات الصحية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)