أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الجبيل، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– منسق مبيعات/ مهندس (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الكيمياء).

طريقة التقديم على وظائف مجموعة التركي:

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)