أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تخطيط الإنتاج (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس كهربائي أول (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل مالي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)