أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران ناس:

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس طيران: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطائرات، أو التخصصات ذات الصلة.

– محلل أول/ قطاع الإستراتيجية والتخطيط: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

طريقة التقديم على وظائف طيران ناس:

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)