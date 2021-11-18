أعلنت نقابة الفنانين السورية، مساء أمس الأربعاء، وفاة الفنان زهير رمضان، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وقالت النقابة عبر حسابها على فيسبوك “ننعى إليكم وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسيرة زهير رمضان:

تخرج رمضان في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983. وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم “ليالي ابن آوى” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل “شجرة النارنج” للمخرج سليم صبري.

وكانت أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم “رسائل شفهية” (عام 1991)، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكذلك مسلسل “باب الحارة” أدى فيه شخصية “أبو جودت” رئيس مخفر حارة الضبع.

كما شارك في مسلسل “ضيعة ضايعة” للمخرج “الليث حجو”، وفيه أدى دور “عبد السلام البيسة”، مختار ضيعة “أم الطنافس الفوقا”.

والراحل من مواليد 21 يونيو 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.